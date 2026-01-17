Irre Wengen-Show: „Die Kamera können’s vergessen!“

Ausrutscher im Zielraum

Ein Fehler, der dem Top-Abfahrer jedoch viel Zeit kostete. Am Ende fehlte ihm fast eine Sekunde auf die überragende Bestzeit seines Teamkollegen Marco Odermatt. Im Zielraum verließen den durchtrainierten Athleten dann die Kräfte, er rutschte weg, verlor einen Ski und krachte mit dem Rücken in die Werbebande.