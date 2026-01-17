Hamilton-Zukunft? „Wäre totaler Gesichtsverlust“

„Tut einem fast schon leid“

Ralf Schumacher bemängelte indes, Hamilton sei die Probleme mit Ferrari falsch angegangen. Der Engländer sei zu engstirnig durch die Saison gegangen, so der Vorwurf des sechsfachen GP-Siegers. Andererseits fühlt Schumacher mit Hamilton mit. „Er tut einem schon fast leid, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wirklich menschlich. Das tut ja weh, gar keine Frage“, kann sich der 50-Jährige in die Lage des Rekord-Weltmeisters versetzen.