Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Kollege Rosberg:

Hamilton-Zukunft? „Wäre totaler Gesichtsverlust“

Formel 1
17.01.2026 13:17
Lewis Hamilton hat eine enttäuschende Saison hinter sich.
Lewis Hamilton hat eine enttäuschende Saison hinter sich.(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nico Rosberg ist sich sicher: Am liebsten würde es Lewis Hamilton sein lassen und seine Formel-1-Karriere ein für allemal beenden. „Aber er kann nicht, weil das ein totaler Gesichtsverlust wäre“, meinte der ehemalige Teamkollege des Briten bei Sky.

0 Kommentare

Seine erste Saison bei Ferrari verlief für Hamilton alles andere als nach Wunsch. Anstatt um den Titel mitzumischen beendete der siebenfache Champion das Jahr als Sechster. Immer wieder äußerte sich Hamilton frustriert zu den Ergebnissen, große Freude dürfte der 41-Jährige 2025 am Rennfahren nicht gehabt haben. 

Ehemalige Teamkollegen: Lewis Hamilton (l.) und Nico Rosberg
Ehemalige Teamkollegen: Lewis Hamilton (l.) und Nico Rosberg(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

In seiner Funktion als Sky-Experte meinte Rosberg nun, er sei sich sicher, dass sein ehemaliger Teamkollege bei Mercedes am liebsten aufhören würde.

„Tut einem fast schon leid“
Ralf Schumacher bemängelte indes, Hamilton sei die Probleme mit Ferrari falsch angegangen. Der Engländer sei zu engstirnig durch die Saison gegangen, so der Vorwurf des sechsfachen GP-Siegers. Andererseits fühlt Schumacher mit Hamilton mit. „Er tut einem schon fast leid, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wirklich menschlich. Das tut ja weh, gar keine Frage“, kann sich der 50-Jährige in die Lage des Rekord-Weltmeisters versetzen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
184.770 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
156.008 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.109 mal gelesen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf