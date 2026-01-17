Hamilton-Zukunft? „Wäre totaler Gesichtsverlust“

Nico Rosberg ist sich sicher: Am liebsten würde es Lewis Hamilton sein lassen und seine Formel-1-Karriere ein für allemal beenden. „Aber er kann nicht, weil das ein totaler Gesichtsverlust wäre“, meinte der ehemalige Teamkollege des Briten bei Sky.
Seine erste Saison bei Ferrari verlief für Hamilton alles andere als nach Wunsch. Anstatt um den Titel mitzumischen beendete der siebenfache Champion das Jahr als Sechster. Immer wieder äußerte sich Hamilton frustriert zu den Ergebnissen, große Freude dürfte der 41-Jährige 2025 am Rennfahren nicht gehabt haben.
In seiner Funktion als Sky-Experte meinte Rosberg nun, er sei sich sicher, dass sein ehemaliger Teamkollege bei Mercedes am liebsten aufhören würde.
„Tut einem fast schon leid“
Ralf Schumacher bemängelte indes, Hamilton sei die Probleme mit Ferrari falsch angegangen. Der Engländer sei zu engstirnig durch die Saison gegangen, so der Vorwurf des sechsfachen GP-Siegers. Andererseits fühlt Schumacher mit Hamilton mit. „Er tut einem schon fast leid, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wirklich menschlich. Das tut ja weh, gar keine Frage“, kann sich der 50-Jährige in die Lage des Rekord-Weltmeisters versetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.