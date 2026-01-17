Causa Wienwert: Gerichtssaal wird zur Politbühne

Das tut auch der damalige Landespolizei-Vizepräsident Karl Mahrer, der zusammen mit seiner Ehefrau auf der Anklagebank sitzen wird. Die Vorwürfe gegen den späteren ÖVP-Abgeordneten drehen sich um die PR-Beratungsfirma seiner Frau, die 84.000 Euro von der Immobiliengesellschaft Wienwert erhalten hat. Entsprechende Leistungen hätte es laut Anklagebehörde nicht gegeben. Zwar war Mahrer in die PR-Agentur seiner nie wirklich involviert, es besteht jedoch die Annahme, dass man sich durch die Zahlung Zugang zu den politischen Kontakten des Ex-Parteichefs verschaffen wollte.