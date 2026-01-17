Welcher Politiker hat sich Ihr Vertrauen verdient?

Vertrauen kennt Gewinner und Verlierer

Ein wichtiger Indikator dafür ist der APA-OGM-Vertrauensindex. Er zeigt ein durchaus zweifelndes Land: Während Alexander Van der Bellen für viele weiterhin als ruhender Pol gilt und auch Doris Bures guten Zuspruch erhält, rutschen andere tief ab. Besonders deutlich ist der Absturz von August Wöginger. Eingedeckt mit dem Verfahren rund um die Postenschacher-Affäre bildet er das Schlusslicht. Selbst Herbert Kickl, jahrelang ein Fixanwärter für die letzten Plätze, liegt diesmal vor ihm. Können Sie die Liste nachvollziehen?