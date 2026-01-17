Vertrauen ist in der Politik die härteste Währung: Schwer zu verdienen, leicht verspielt. Umfragen wie der Vertrauensindex können es in Zahlen gießen, aber nicht erklären. Deshalb fragen wir Sie: Welcher Politiker hat sich Ihr Vertrauen verdient und warum?
Politik ist kein fernes Schauspiel, sondern zeigt ihre Auswüchse in unserem Alltag: Sie lauert in der Einkaufsrechnung, im Warten auf einen Arzttermin, im Ärger über unnötige Formulare und Wege. Wie lange wir bei Ungemach zuschauen und wie fest wir glauben, dass die Damen und Herrschaften am Dr. Karl Renner Ring alles wieder geraderücken, hängt von unserem Vertrauen ab.
Vertrauen kennt Gewinner und Verlierer
Ein wichtiger Indikator dafür ist der APA-OGM-Vertrauensindex. Er zeigt ein durchaus zweifelndes Land: Während Alexander Van der Bellen für viele weiterhin als ruhender Pol gilt und auch Doris Bures guten Zuspruch erhält, rutschen andere tief ab. Besonders deutlich ist der Absturz von August Wöginger. Eingedeckt mit dem Verfahren rund um die Postenschacher-Affäre bildet er das Schlusslicht. Selbst Herbert Kickl, jahrelang ein Fixanwärter für die letzten Plätze, liegt diesmal vor ihm. Können Sie die Liste nachvollziehen?
Lassen Sie es uns wissen!
Welcher Politiker oder welche Politikerin genießt Ihr Vertrauen und warum? Was muss jemand tun, um Ihres (wieder) zu gewinnen? Reicht Ihnen Haltung, braucht es Ergebnisse oder schlicht Ehrlichkeit? Schreiben Sie Ihre Gedanken, Zweifel und Erfahrungen in die Kommentare.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.