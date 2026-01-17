Vorteilswelt
17.01.2026 13:15
Ungeschlagen auf Platz eins im Vertrauensindex liegt Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Vertrauen ist in der Politik die härteste Währung: Schwer zu verdienen, leicht verspielt. Umfragen wie der Vertrauensindex können es in Zahlen gießen, aber nicht erklären. Deshalb fragen wir Sie: Welcher Politiker hat sich Ihr Vertrauen verdient und warum?

Politik ist kein fernes Schauspiel, sondern zeigt ihre Auswüchse in unserem Alltag: Sie lauert in der Einkaufsrechnung, im Warten auf einen Arzttermin, im Ärger über unnötige Formulare und Wege. Wie lange wir bei Ungemach zuschauen und wie fest wir glauben, dass die Damen und Herrschaften am Dr. Karl Renner Ring alles wieder geraderücken, hängt von unserem Vertrauen ab.

Vertrauen kennt Gewinner und Verlierer
Ein wichtiger Indikator dafür ist der APA-OGM-Vertrauensindex. Er zeigt ein durchaus zweifelndes Land: Während Alexander Van der Bellen für viele weiterhin als ruhender Pol gilt und auch Doris Bures guten Zuspruch erhält, rutschen andere tief ab. Besonders deutlich ist der Absturz von August Wöginger. Eingedeckt mit dem Verfahren rund um die Postenschacher-Affäre bildet er das Schlusslicht. Selbst Herbert Kickl, jahrelang ein Fixanwärter für die letzten Plätze, liegt diesmal vor ihm. Können Sie die Liste nachvollziehen?

Das Balkendiagramm zeigt das Vertrauen in Österreichs Bundespolitik im Jänner 2026. Alexander Van der Bellen und Doris Bures haben die höchsten Vertrauenswerte mit 18 und 16 Punkten. Am wenigsten Vertrauen erhalten August Wöginger mit minus 47 und Herbert Kickl mit minus 36 Punkten. Quelle: OGM.

Lassen Sie es uns wissen!
Welcher Politiker oder welche Politikerin genießt Ihr Vertrauen und warum? Was muss jemand tun, um Ihres (wieder) zu gewinnen? Reicht Ihnen Haltung, braucht es Ergebnisse oder schlicht Ehrlichkeit? Schreiben Sie Ihre Gedanken, Zweifel und Erfahrungen in die Kommentare.

