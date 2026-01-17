Starker Kriechmayr staunt über „unglaublichen Odi“

„Acht Zehntel bei Gott nicht“

Warum? „Zwei, drei Zehntel finde ich“, spielte er auf den einen oder anderen Fehler an, der den Rückstand rechtfertigen würde: „Aber acht Zehntel bei Gott nicht.“ Fazit: „Unglaublich, was der Odi wieder abgeliefert hat.“ Tatsächlich wies Kriechmayr aber am Ende 79 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf. Was aber gleichzeitig Platz zwei bedeutete. Und damit das bisher beste Abfahrts-Saisonergebnis. Zuvor war Kriechmayr in Beaver Creek auf Platz fünf, in Gröden auf Rang 24 und ebendort noch auf Platz 13 gelandet war.