Starker Kriechmayr staunt über „unglaublichen Odi“

„Unglaublich, was der Odi abgeliefert hat.“ Vincent Kriechmayr staunte nach seinem zweiten Platz in der Wengen-Abfahrt über den großen Sieger Marco Odermatt. Dabei hatte „Vinc“ selbst doch jeden Grund zur Freude.
Platz zwei! „Zumindest eine meiner besseren Fahrten in dieser Saison“, gab sich Kriechmayr im ORF-Interview selbst nach der Top-Platzierung in Wengen noch selbstkritisch. Der Routinier lieferte eine starke Fahrt ab, wurde nur von dem schier unbezwingbaren Odermatt übertrumpft.
„Acht Zehntel bei Gott nicht“
Warum? „Zwei, drei Zehntel finde ich“, spielte er auf den einen oder anderen Fehler an, der den Rückstand rechtfertigen würde: „Aber acht Zehntel bei Gott nicht.“ Fazit: „Unglaublich, was der Odi wieder abgeliefert hat.“ Tatsächlich wies Kriechmayr aber am Ende 79 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf. Was aber gleichzeitig Platz zwei bedeutete. Und damit das bisher beste Abfahrts-Saisonergebnis. Zuvor war Kriechmayr in Beaver Creek auf Platz fünf, in Gröden auf Rang 24 und ebendort noch auf Platz 13 gelandet war.
Mit einer Einschätzung lag Kriechmayr freilich falsch: Noch während das Rennen lief, befürchtete er, „dass sich ein Stockerlplatz womöglich um zwei, drei Zehntel nicht ausgehen könnte“. So kam es nicht. Und dazu gratulieren wir.
