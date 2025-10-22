SPÖ-Eisenstadt: Toth-Kanyak als Chefin bestätigt

Zur Kampfabstimmung kam es am Mittwochabend beim Parteitag der SPÖ-Eisenstadt: Am Ende setzte sich die bisherige Vorsitzende Charlotte Toth-Kanyak gegen Herausforderer Christoph Fertl klar durch.
Die Spannung war bereits zu Beginn des Parteitags zu spüren. Schließlich kommt es nicht immer zu einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz. Klubobmann Christoph Fertl stieg gegen die Amtsinhaberin, Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak, in den Ring. Dem Parteitag wohnten SPÖ-Bezirksobfrau Astrid Eisenkopf sowie die Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck und Kevin Friedl bei.
Nach der Vorstellung der Kandidaten mussten die 112 Delegierten eine Entscheidung treffen. Am Ende war das Ergebnis eindeutig: Toth-Kanyak wurde mit 72 Stimmen (64,3 Prozent) erneut zur Vorsitzenden gewählt. Fertl erhielt 40 Stimmen (35,7 Prozent).
„Ich freue mich über das Ergebnis und sehe meine bisherige Arbeit bestätigt“, erklärte Toth-Kanyak nach der Wahl. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Delegierten für das Vertrauen. Das Ergebnis gilt als Weichenstellung für die Gemeinderatswahl 2027. Es ist nun davon auszugehen, dass Toth-Kanyak wieder als Spitzenkandidatin ins Rennen geht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.