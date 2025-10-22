SPÖ-Eisenstadt: Toth-Kanyak als Chefin bestätigt

„Ich freue mich über das Ergebnis und sehe meine bisherige Arbeit bestätigt“, erklärte Toth-Kanyak nach der Wahl. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Delegierten für das Vertrauen. Das Ergebnis gilt als Weichenstellung für die Gemeinderatswahl 2027. Es ist nun davon auszugehen, dass Toth-Kanyak wieder als Spitzenkandidatin ins Rennen geht.