Nach Kampfabstimmung

SPÖ-Eisenstadt: Toth-Kanyak als Chefin bestätigt

Burgenland
22.10.2025 21:25
Die wiedergewählte SPÖ-Stadtpartei-Chefin Charlotte Toth-Kanyak mit SPÖ-Bezirksobfrau Astrid ...
Die wiedergewählte SPÖ-Stadtpartei-Chefin Charlotte Toth-Kanyak mit SPÖ-Bezirksobfrau Astrid Eisenkopf.(Bild: SPÖ Eisenstadt)

Zur Kampfabstimmung kam es am Mittwochabend beim Parteitag der SPÖ-Eisenstadt: Am Ende setzte sich die bisherige Vorsitzende Charlotte Toth-Kanyak gegen Herausforderer Christoph Fertl klar durch.

Die Spannung war bereits zu Beginn des Parteitags zu spüren. Schließlich kommt es nicht immer zu einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz. Klubobmann Christoph Fertl stieg gegen die Amtsinhaberin, Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak, in den Ring. Dem Parteitag wohnten SPÖ-Bezirksobfrau Astrid Eisenkopf sowie die Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck und Kevin Friedl bei.

Nach der Vorstellung der Kandidaten mussten die 112 Delegierten eine Entscheidung treffen. Am Ende war das Ergebnis eindeutig: Toth-Kanyak wurde mit 72 Stimmen (64,3 Prozent) erneut zur Vorsitzenden gewählt. Fertl erhielt 40 Stimmen (35,7 Prozent).

„Ich freue mich über das Ergebnis und sehe meine bisherige Arbeit bestätigt“, erklärte Toth-Kanyak nach der Wahl. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Delegierten für das Vertrauen. Das Ergebnis gilt als Weichenstellung für die Gemeinderatswahl 2027. Es ist nun davon auszugehen, dass Toth-Kanyak wieder als Spitzenkandidatin ins Rennen geht.

