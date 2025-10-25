Diese Gehölze bringen Leben in heimische Gärten

Fades Einheitsgrün ade – die klassische Thujenhecke hat ausgedient. Eine Hecke aus heimischen Gehölzen bietet wesentliche Vorteile gegenüber der Thuja. Beim Heckentag kann man sich mit Sträuchern eindecken!
Die Thuja wird zwar Lebensbaum genannt, unter den dichten grünen Hecken herrscht aber alles andere als Leben. Sie bieten weder heimischen Insekten und Vögeln Nahrung, noch finden Tiere in dem dichten grünem Gestrüpp Platz zum Nisten oder Unterschlupf.
Thuja leidet unter Klimawandel
Durch die dichte grüne Schicht kommt bei Regen kaum Wasser. Die Thuja stammt ursprünglich aus Kanada und benötigt feuchte Böden – große Hitze und lange Trockenheit verträgt sie nicht gut. Dazu ist die Hecke pflegeintensiv – zweimal im Jahr sollte gestutzt werden, aber bitte nicht zu tief, denn sonst bleibt nur kahles Gehölz zurück.
Was also tun, wenn man einen lebenden Sicht- und Lärmschutz in seinem Garten haben will? Eine Laubhecke aus heimischen Gehölzen ist ein attraktiver Blickfang, verträgt auch stärkere Rückschritte, sieht in jeder Jahreszeit anders aus, ist ein Tummelplatz für Schmetterlinge, Wildbienen, Igel und viele andere Tiere und sorgt auch noch für eine reichere Ernte im eigenen Garten. Dazu gibt´s bei einigen Sträuchern auch noch wahres Superfood zu ernten!
Nicht im Frühjahr, sondern in Spätherbst ist die optimale Pflanzzeit für Gehölze. Die Wurzeln der Gehölze können dann beim Transport nicht so leicht vertrocknen und die Pflanzen haben ihr oberirdisches Wachstum eingestellt. So können sie nach dem Einsetzen gleich mit dem Verwurzeln am neuen Standort beginnen und im nächsten Frühjahr voll durchstarten.
Das Pflanzloch sollte etwa 30x30x30 Zentimeter groß sein. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen kann zwischen einem und eineinhalb Meter betragen. Während des Aushebens können die Heckenpflanzen für etwa 30 Minuten in einen mit Wasser gefüllten Kübel gestellt werden.
Mit Kompost anreichern
Vor dem Einsetzen beschädigte Wurzelteile entfernen und die Pflanztriebe etwa ein Drittel einkürzen. Darauf achten, den Boden gut aufzulockern. Das ausgehobene Erdreich kann mit etwas Kompost aufgebessert werden, bevor die Pflanzen damit eingesetzt werden. Erde festtreten und eine kleine Mulde um den Stamm bilden, damit sich Wasser sammeln kann. Kräftiges eingießen nicht vergessen.
Einsetzen vergessen?
Ist der Boden bereits gefroren oder hat man auf das Einpflanzen vergessen, so können die Pflanzen einfach an einer nicht zu feuchten Stelle des Gartens oder im Hochbeet in Erde eingeschlagen werden, wo sie überwintern. Sie können dann noch vor dem Blattaustrieb im Frühjahr gepflanzt werden.
Eine solche Superbeere ist die Schlehe. Die Früchte des Schwarzdorns gelten als uraltes Nahrungs- und Heilmittel. Kein Wunder, enthalten sie doch viel Vitamin B und C sowie schützende Bioflavonoide. Oder wie wäre es mit den Hagebutten – reich an Vitamin C, A und B sowie sekundären Pflanzenstoffen. Sie sind die Früchte verschiedener Rosenarten.
Bunter Naturkalender
Eine heimische Hecke kann also nicht nur die Gesundheit fördern, sie ist dazu gut für´s Klima. Berberitze, Roter Hartriegel, Eingriffeliger Weißdorn, Gewöhnlicher Spindelstrauch, Faulbaum, Schlehdorn, Hunds-Rose, Schwarzer Holunder, Reif-Weide und Purpur-Weide sind ein lebendiger Naturkalender, die den Wechsel der Jahreszeiten anzeigen.
Blattaustrieb, Blühbeginn, Fruchtreife oder auch das Verfärben der Blätter sind hier die Indikatoren, die wunderbar von Groß und Klein beobachtet werden können. Die Gehölze stammen alle aus Kärnten, haben also keine langen Transportwege und sind bestens an das heimische Klima angepasst.
Wer doch lieber Schmetterlinge, Bienen oder Vögel in seinen Garten locken will, der kann auf eine Biodiversitäts-Hecke aus Berberitze, Traubenkirsche, Purgier-Kreuzdorn, Lavendel-Weide oder Gewöhnlichen Schneeball setzen.
Biodiversitäts-Hecke, Klima-Hecke oder Sichtschutz-Hecke gibt es komplett fertig zusammengestellt beim Heckentag zum Mitnehmen. Wer individuell ein Paket zusammenstellen will, der kann aus über 30 verschiedenen, heimischen Gehölzarten aussuchen.
Auswählen, zahlen und abholen
So einfach gehts: Online auf www.kaerten.heckentag.at schmökern und bis 31. Oktober die gewünschten Hecken-Pflanzen auswählen. Eine Registrierung sowie ein Mindestbestellwert von 20 Euro sind Voraussetzung. Die Pflanzen können nach Bezahlung beim Heckentag am Samstag, 15. November von 9 bis 14 Uhr im Bildungszentrum Ehrental, beim Stadtgarten der Stadt Villach sowie bei der Gemeinde Seeboden abgeholt werden.
