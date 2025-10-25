Diese Gehölze bringen Leben in heimische Gärten

Was also tun, wenn man einen lebenden Sicht- und Lärmschutz in seinem Garten haben will? Eine Laubhecke aus heimischen Gehölzen ist ein attraktiver Blickfang, verträgt auch stärkere Rückschritte, sieht in jeder Jahreszeit anders aus, ist ein Tummelplatz für Schmetterlinge, Wildbienen, Igel und viele andere Tiere und sorgt auch noch für eine reichere Ernte im eigenen Garten. Dazu gibt´s bei einigen Sträuchern auch noch wahres Superfood zu ernten!