Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austriacus-Award

Diese Kärntner Agenturen machen die beste Werbung

Kärnten
02.02.2026 22:00
Die Preisträger freuen sich!
Die Preisträger freuen sich!(Bild: ©Rizar.Photo)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

„Vorhang auf, Bühne frei für die beste Werbung made in Austria“, hieß es für die Preisträger des österreichischen Bundeswerbepreises Austriacus in Wien. Unter den Gewinnern waren auch zwei Kärntner Agenturen.

0 Kommentare

Insgesamt wurden 280 Arbeiten eingereicht. Eine unabhängige Fachjury bewertete die Objekte. Dabei legten sie einen besonderen Fokus auf kreative Ideen, strategische Umsetzungen und nachhaltige Wirkung.

Die Verleihung der Austriacus-Auszeichnungen, moderiert von Silvia Schneider, brachte Vertreter aus ganz Österreich in den Bereichen Wirtschaft und Medien zusammen. Kärnten durfte zwei Preise mit nach Hause nehmen: Die Agentur Stoff erhielt Gold in der Kategorie Event für das Burning Hen Festival, ein jährlicher Kongress für den ländlichen Raum. Einen Austriacus in Bronze holte Benjamin Hösel aus Klagenfurt mit Grafikdesign für das Hotel Greif am Klopeiner See.

Preise, Power, Professionalität
Die Agentur Stoff freute sich: „Wir lieben, was wir tun. Wir sind ein 10-köpfiges Team, das über Mediengrenzen hinweg denkt und Markenstrategien und integrierte Kommunikationslösungen entwickelt, die überraschen, berühren und Freude machen.“ Die Agentur hat ihre Wurzeln am Land und ist in der Stadt groß geworden. „Deshalb verstehen wir sowohl regional als auch national und international agierende Marken und ihre jeweiligen Herausforderungen.“

Zitat Icon

„Der Austriacus Preis zeigt, wie vielfältig, mutig und professionell Werbung ist.“

Jürgen Bauer, Obmann des WKO-Fachverbandes Werbung

Volkmar Fussi, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer: „Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, wie viel kreative Power, Professionalität und Mut in Kärntens Agenturlandschaft stecken. Die Stoff Agency und die Agentur Lux von Benjamin Hösel sind Beispiele für Qualität auf höchstem Niveau.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das Politik-Duell:
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.637 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
108.122 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
103.461 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Kärnten
Austriacus-Award
Diese Kärntner Agenturen machen die beste Werbung
Krone Plus Logo
Schüttdorf jubelt
84 Sekunden reichten für die Titelverteidigung
Radweg wird gebaut
Lieserschlucht vier Monate komplett gesperrt
Krone Plus Logo
Erfolgreiche Frauen
Ein Model und eine Designerin erobern die Modewelt
Fahndung im Dunkeln
Mann ließ Frau und Kind schwer verletzt zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf