Diese Kärntner Agenturen machen die beste Werbung

„Vorhang auf, Bühne frei für die beste Werbung made in Austria“, hieß es für die Preisträger des österreichischen Bundeswerbepreises Austriacus in Wien. Unter den Gewinnern waren auch zwei Kärntner Agenturen.
Insgesamt wurden 280 Arbeiten eingereicht. Eine unabhängige Fachjury bewertete die Objekte. Dabei legten sie einen besonderen Fokus auf kreative Ideen, strategische Umsetzungen und nachhaltige Wirkung.
Die Verleihung der Austriacus-Auszeichnungen, moderiert von Silvia Schneider, brachte Vertreter aus ganz Österreich in den Bereichen Wirtschaft und Medien zusammen. Kärnten durfte zwei Preise mit nach Hause nehmen: Die Agentur Stoff erhielt Gold in der Kategorie Event für das Burning Hen Festival, ein jährlicher Kongress für den ländlichen Raum. Einen Austriacus in Bronze holte Benjamin Hösel aus Klagenfurt mit Grafikdesign für das Hotel Greif am Klopeiner See.
Preise, Power, Professionalität
Die Agentur Stoff freute sich: „Wir lieben, was wir tun. Wir sind ein 10-köpfiges Team, das über Mediengrenzen hinweg denkt und Markenstrategien und integrierte Kommunikationslösungen entwickelt, die überraschen, berühren und Freude machen.“ Die Agentur hat ihre Wurzeln am Land und ist in der Stadt groß geworden. „Deshalb verstehen wir sowohl regional als auch national und international agierende Marken und ihre jeweiligen Herausforderungen.“
„Der Austriacus Preis zeigt, wie vielfältig, mutig und professionell Werbung ist.“
Jürgen Bauer, Obmann des WKO-Fachverbandes Werbung
Volkmar Fussi, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer: „Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, wie viel kreative Power, Professionalität und Mut in Kärntens Agenturlandschaft stecken. Die Stoff Agency und die Agentur Lux von Benjamin Hösel sind Beispiele für Qualität auf höchstem Niveau.“
