Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Buddys Hockey League“

Rosentaler Wahrzeichen hat jetzt Hockeymannschaft

Kärnten
22.10.2025 12:00
Schwarz-gold-grün sind die Dressen der Hollenburg Eagles
Schwarz-gold-grün sind die Dressen der Hollenburg Eagles(Bild: Arbeiter Dieter)

Die 27 Mann starke Mannschaft will nun die Hobby-Eishockeyliga aufmischen. Auch der Name des neuen Vereins hat eine ganz besondere Bedeutung. 

0 Kommentare

Das Rosental entwickelt sich neben Klagenfurt und Villach immer mehr zu einem Eishockey-Dorado. Dafür verantwortlich ist die Ferlacher Eishalle. Und am 1. November wird dort auch eine komplett neue Mannschaft in der „Buddys Hockey League“ auflaufen: die Hollenburg Eagles.

Kosten werden aufgeteilt
„Wir haben im Laufe des Jahres spontan den Entschluss gefasst, unsere Eishacklerleidenschaft als Verein in einer Hobbymeisterschaft auszuleben“, sagt Obmann Markus Koscher im Gespräch mit der „Krone“. Die neue Mannschaft umfasst gleich 27 Spieler, die von Fabian Janschitz, Karl Erian und Daniel Pacher gecoacht werden.

Erster Schritt in Richtung Profimannschaft
Trainiert wird einmal die Woche in der Ferlacher Eishalle, für die Fitness sind die Spieler selbst verantwortlich. Die Ausrüstung wird von den Spielern selbst finanziert, die Kosten für Eishalle und Co. übernimmt der Verein – immerhin stolze 15.000 Euro pro Jahr. Gestemmt werden soll die Summe mittels Unterstützungsabos und Sponsoring.

Und neben Training und Vereinsgründung ist auch schon der erste Schritt in Richtung Profimannschaft getan: Einheitliche Dressen in den Gemeindefarben von Köttmannsdorf wurden angefertigt.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Kärnten
„Buddys Hockey League“
Rosentaler Wahrzeichen hat jetzt Hockeymannschaft
Krone Plus Logo
KAC-Boss feiert „60er“
„Eishockey ist für mich ehrlicher als Fußball!“
Tipps für Familien
Herbstferien: Eine Woche voller Abenteuer
Krone Plus Logo
Die Details
Austria: Kripo ermittelt wegen Wirtschaftsbetrugs
Krone Plus Logo
Info und Angebot
Wie Frauen der Weg zur Abtreibung erschwert wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf