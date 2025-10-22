Rosentaler Wahrzeichen hat jetzt Hockeymannschaft

Die 27 Mann starke Mannschaft will nun die Hobby-Eishockeyliga aufmischen. Auch der Name des neuen Vereins hat eine ganz besondere Bedeutung.
Das Rosental entwickelt sich neben Klagenfurt und Villach immer mehr zu einem Eishockey-Dorado. Dafür verantwortlich ist die Ferlacher Eishalle. Und am 1. November wird dort auch eine komplett neue Mannschaft in der „Buddys Hockey League“ auflaufen: die Hollenburg Eagles.
Kosten werden aufgeteilt
„Wir haben im Laufe des Jahres spontan den Entschluss gefasst, unsere Eishacklerleidenschaft als Verein in einer Hobbymeisterschaft auszuleben“, sagt Obmann Markus Koscher im Gespräch mit der „Krone“. Die neue Mannschaft umfasst gleich 27 Spieler, die von Fabian Janschitz, Karl Erian und Daniel Pacher gecoacht werden.
Erster Schritt in Richtung Profimannschaft
Trainiert wird einmal die Woche in der Ferlacher Eishalle, für die Fitness sind die Spieler selbst verantwortlich. Die Ausrüstung wird von den Spielern selbst finanziert, die Kosten für Eishalle und Co. übernimmt der Verein – immerhin stolze 15.000 Euro pro Jahr. Gestemmt werden soll die Summe mittels Unterstützungsabos und Sponsoring.
Und neben Training und Vereinsgründung ist auch schon der erste Schritt in Richtung Profimannschaft getan: Einheitliche Dressen in den Gemeindefarben von Köttmannsdorf wurden angefertigt.
