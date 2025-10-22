Rosentaler Wahrzeichen hat jetzt Hockeymannschaft

Erster Schritt in Richtung Profimannschaft

Trainiert wird einmal die Woche in der Ferlacher Eishalle, für die Fitness sind die Spieler selbst verantwortlich. Die Ausrüstung wird von den Spielern selbst finanziert, die Kosten für Eishalle und Co. übernimmt der Verein – immerhin stolze 15.000 Euro pro Jahr. Gestemmt werden soll die Summe mittels Unterstützungsabos und Sponsoring.