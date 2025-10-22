Kärntens Seilbahnen investieren in Nachhaltigkeit

Die Inbetriebnahme der Koralmbahn soll steirischen Wintersportfans eine schnelle Anreise auf Kärntens Pisten ermöglichen – so dauert die Fahrt von Graz auf die Gerlitzen künftig nur rund 80 Minuten. Investitionen wie etwa am Katschberg, wo eine moderne Gondelbahn den alten Dreiersessellift ersetzt, versprechen den Gästen einen komfortablen und beheizten Weg auf 2.220 Meter Seehöhe.

Großeltern- und Patchwork-Familien Angebote

Auch der Kärntner Skipass bleibt weiterhin bestehen und verzeichnet bereits jetzt ein Plus bei den Onlineverkäufen. „Der Online-Super-Vorverkauf mit den niedrigsten angebotenen Preisen läuft noch bis zum 1. November 2025. An den Liftkassen der Skigebiete sowie online ist der allgemeine Vorverkauf bis zum 8. Dezember 2025 möglich“, informiert Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen. In diesem Jahr werden neben den Familien- und Partnerpaketen auch wieder Großelternpakete sowie spezielle Angebote für Patchwork-Familien angeboten.