„Ein echtes Monster“
Angler fangen gigantischen Wels – Weltrekord!
Zwei Angler haben mit ihrem Fang einen Weltrekord aufgestellt. Der Riesenwels hat eine beeindruckende Länge von fast drei Metern und ist damit größer als jeder andere jemals gefangene Wels. „Ein echtes Monster“, beschrieb es einer der beiden Angler.
Die zwei Fischer holten das riesige Tier am Sonntag aus einem Stausee in Rybnik im Süden von Polen. „Der Fang dauerte über eineinhalb Stunden“, erzählte Hobbyangler Krzysztof Pyra dem Nachrichtenportal sport.pl. Aber umso größer war die Freude, als sie dann den Fisch erwischt hatten. „Als wir ihn endlich sahen, konnten wir es kaum glauben: ein riesiger Fisch“, beschrieb Pyra, der den Fisch gemeinsam mit Adrian Gontarz gefangen hatte.
Die polnische Angler-Akademie veröffentlichte ein Foto von dem Fisch:
Und ein riesiger Fisch ist es tatsächlich – er misst stolze 292 Zentimeter. Damit brachen die Fischer nicht nur den polnischen, sondern auch den Weltrekord. Nachdem die beiden Angler den Wels vermessen und fotografiert hatten, ließen sie ihn wieder ins Wasser zurück. Der Riesenwels war um sieben Zentimeter größer als der bisherige Rekordhalter. Dieser war „nur“ 285 Zentimeter lang und wurde 2023 in Italien gefangen.
Die Hobbyfischer fingen den Fisch bei einem Wettbewerb in der Stadt Rybnik. Diese gratulierte den beiden Männer zu ihrem beeindruckenden Exemplar und meinte, er werde „in die Angelgeschichte“ eingehen. Das wird „Rybnik auf der ganzen Welt berühmt machen“, hofft die Stadt.
See für riesige Fische bekannt
Der Stausee im Süden Polens ist dafür bekannt, dass große Fische darin schwimmen. Regelmäßig fangen Angler dort Welse, die zwei Meter oder länger sind. Das liegt an dem Kraftwerk, das neben dem See liegt und heißes Wasser abgibt. Der wärmere See führt dazu, dass die Fische darin schneller wachsen.
Kommentare
