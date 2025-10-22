Angler fangen gigantischen Wels – Weltrekord!

Und ein riesiger Fisch ist es tatsächlich – er misst stolze 292 Zentimeter. Damit brachen die Fischer nicht nur den polnischen, sondern auch den Weltrekord. Nachdem die beiden Angler den Wels vermessen und fotografiert hatten, ließen sie ihn wieder ins Wasser zurück. Der Riesenwels war um sieben Zentimeter größer als der bisherige Rekordhalter. Dieser war „nur“ 285 Zentimeter lang und wurde 2023 in Italien gefangen.