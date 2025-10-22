Verfehlen von 1,5-Grad-Klimaziel „unvermeidlich“

Klimakonferenz naht

Mitte November beginnt in Brasilien die jährliche UNO-Klimakonferenz, bei der versucht werden soll, die internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Emissionen durch verbindliche Absprachen und Zusagen zum Erfolg zu führen. Angesichts verschiedener Krisen wie der Corona-Pandemie und mehrerer Kriege waren die Anstrengungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels in den vergangenen Jahren in den Hintergrund geraten.