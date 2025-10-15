Halloween-Cheesecake mit knusprigen Streusel

Sarah bereitet sich heute schon auf Halloween vor und zaubert einen köstlichen Kürbis-Cheesecake. Der Boden aus Spekulatius-Keksen und die Creme aus köstlichem Kürbispüree. Die knusprigen Streusel geben dem Cheesecake noch den Crunch. Bei den Verzierungen kann man sich nach Lust und Grusellaune austoben. „Süßes oder…“