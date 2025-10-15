Halloween-Cheesecake mit knusprigen Streusel

Sarah bereitet sich heute schon auf Halloween vor und zaubert einen köstlichen Kürbis-Cheesecake. Der Boden aus Spekulatius-Keksen und die Creme aus köstlichem Kürbispüree. Die knusprigen Streusel geben dem Cheesecake noch den Crunch. Bei den Verzierungen kann man sich nach Lust und Grusellaune austoben. „Süßes oder…“
Kürbis Cheesecake mit Streuseln
Zutaten Boden: (für eine 18mm Tortenform), 80g zerbröselte Spekulatius Kekse, 40g Butter geschmolzen
Zubereitung: Kekse mit Butter verrühren und in eine runde Backform (mit Backpapier ausgelegt) füllen und leicht andrücken.
Zutaten Streusel: 70g Mehl, 30g Haferflocken, 40g brauner Zucker, ½ TL Zimt, 50g kalte Butter, 1 Prise Salz
Zubereitung: Alle Zutaten miteinander verkneten und kaltstellen.
Zutaten Cheesecake Creme: 100g Kürbispüree, 1 Ei, 60g Staubzucker, 100g Frischkäse, 130g Topfen, 1 TL Vanillezucker, 20g Maisstärke
Zubereitung: Alle Zutaten (außer Kürbispüree) zu einer glatten Masse verrühren. Ein Drittel der Masse in eine separate Schüssel füllen. Die zwei Drittel der Creme in die Form mit Keksboden füllen. Das übrig gebliebene Drittel der Creme mit dem Kürbispüree verrühren und ebenfalls in die Tortenform on top füllen. Mit einem Stäbchen leicht umrühren, damit eine Marmorierung entsteht. Nun die Streusel darauf verteilen und den Cheesecake bei 170°C Umluft 20-30 Minuten backen. Den Halloween-Cheesecake dekorieren und genießen. Die Zubereitung des Kürbispüree erklärt Sarah im Video.