Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rezept der Woche

Halloween-Cheesecake mit knusprigen Streusel

Rezept der Woche
15.10.2025 15:30

Sarah bereitet sich heute schon auf Halloween vor und zaubert einen köstlichen Kürbis-Cheesecake. Der Boden aus Spekulatius-Keksen und die Creme aus köstlichem Kürbispüree. Die knusprigen Streusel geben dem Cheesecake noch den Crunch. Bei den Verzierungen kann man sich nach Lust und Grusellaune austoben. „Süßes oder…“

Kürbis Cheesecake mit Streuseln 
Zutaten Boden: (für eine 18mm Tortenform), 80g zerbröselte Spekulatius Kekse, 40g Butter geschmolzen
Zubereitung: Kekse mit Butter verrühren und in eine runde Backform (mit Backpapier ausgelegt) füllen und leicht andrücken.

Zutaten Streusel: 70g Mehl, 30g Haferflocken, 40g brauner Zucker, ½ TL Zimt, 50g kalte Butter, 1 Prise Salz
Zubereitung: Alle Zutaten miteinander verkneten und kaltstellen. 
 Zutaten Cheesecake Creme: 100g Kürbispüree, 1 Ei, 60g Staubzucker, 100g Frischkäse, 130g Topfen, 1 TL Vanillezucker, 20g Maisstärke

(Bild: krone.tv)

Zubereitung: Alle Zutaten (außer Kürbispüree) zu einer glatten Masse verrühren. Ein Drittel der Masse in eine separate Schüssel füllen. Die zwei Drittel der Creme in die Form mit Keksboden füllen. Das übrig gebliebene Drittel der Creme mit dem Kürbispüree verrühren und ebenfalls in die Tortenform on top füllen. Mit einem Stäbchen leicht umrühren, damit eine Marmorierung entsteht. Nun die Streusel darauf verteilen und den Cheesecake bei 170°C Umluft 20-30 Minuten backen. Den Halloween-Cheesecake dekorieren und genießen. Die Zubereitung des Kürbispüree erklärt Sarah im Video.

Newsletter abonnieren

Waren und Gutscheine von P.MAX im Wert von 1.090,- Euro gewinnen

Jugendzimmer

Vom Ladenbett bis zum Hochbett – mit P.MAX Möbel, die mitwachsen können.

Vorzimmer-Möbel

Ideen von P.MAX auch für kleine Grundrisse

Badezimmer nach Maß

Badmöbel-Ideen von P.MAX auch für Ecklösungen

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.022 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
213.257 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.339 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Rezept der Woche
Rezept der Woche
Halloween-Cheesecake mit knusprigen Streusel
Rezept der Woche
Das grüne Gold der Steiermark
Rezept der Woche
Crunchy Granola! Sarah frühstückt mit Philipp
Rezept der Woche
Fluffig, knusprig, cremig: Croissant – upcycling
Rezept der Woche
Das beste Olivenpesto und eine falsche Tarte-Tatin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf