Herbstferien: Eine Woche voller Abenteuer

Herbstferien ab Montag, 27. Oktober! Die „Krone“ hat eine bunte Mischung an Aktivitäten ausgesucht, die Kindern Spaß machen.
Wenn die Wälder sich bunt färben und Kastanien am Wegesrand liegen, können kleine Entdecker in den Herbstferien einiges erleben. Ob im Museum oder im Wald – wir haben Tipps für eine Woche schulfrei.
Magisches Familienherbstfest
Bereits zum vierten Mal können Kinder ab vier Jahren im Schloss Porcia am 24. Oktober ab 14 Uhr das „Verzauberte Schloss“ entdecken – charmantes Gruselerlebnis inklusive. Neben einer Zaubershow von „Magic Chrisss“ können junge Besucher auch ein Theaterstück erleben sowie in der Mini-Disco abtanzen.
Tramwayfahrten und Rätselralley
Im Technikmuseum HISTORAMA in Ferlach gibt’s ein besonderes Herbst-Programm: Von 24. bis 30. Oktober können Besucher mit historischen Autobussen und Triebwagen fahren. Kino-Schwerpunkte werden ebenso angeboten wie ein Bücherflohmarkt und öffentliche Führungen. Informationen unter: nostalgiebahn.at/historama.html
Mit tierischer Stärke zur Emotionsregulation
Gemeinsam mit Alpakas, Ziegen, Kaninchen und Wachteln lernen Kinder (5 bis 9 Jahre) an vier Tagen (27. Oktober bis 6. November) soziales Lernen im Kontakt mit Vierbeinern, Achtsamkeit, Selbstvertrauen sowie Emotionsregelung und Selbstwahrnehmung. Die Tiere dienen dabei als Spiegel und Helfer. Anmeldungen unter: 0650/5015818 – begrenzte Teilnehmerzahl!
Mitmach-Ausstellung
Auf eine besondere Mission können Abenteurer im kärnten.museum gehen. Im Zentrum stehen Klima- und Umweltthemen; unter dem Motto „Wir machen die Erde wieder cool“ werden viele interaktive Stationen geboten: wissenswertwelt.at.
TIPP: Kinderlesung
„Ein Herz für Pilu Pinguin“, 30. Oktober um 15 Uhr im Amthof Feldkirchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.