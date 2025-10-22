Herbstferien: Eine Woche voller Abenteuer

Magisches Familienherbstfest

Bereits zum vierten Mal können Kinder ab vier Jahren im Schloss Porcia am 24. Oktober ab 14 Uhr das „Verzauberte Schloss“ entdecken – charmantes Gruselerlebnis inklusive. Neben einer Zaubershow von „Magic Chrisss“ können junge Besucher auch ein Theaterstück erleben sowie in der Mini-Disco abtanzen.