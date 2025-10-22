Vorteilswelt
Tipps für Familien

Herbstferien: Eine Woche voller Abenteuer

Kärnten
22.10.2025 08:01
„Verzaubertes Schloss“ Porcia: Noch heute, 22. Oktober, können kostenlose Tickets im ...
„Verzaubertes Schloss" Porcia: Noch heute, 22. Oktober, können kostenlose Tickets im Stadtmarketing-Büro im Schloss Porcia abgeholt werden.

Herbstferien ab Montag, 27. Oktober! Die „Krone“ hat eine bunte Mischung an Aktivitäten ausgesucht, die Kindern Spaß machen.

Wenn die Wälder sich bunt färben und Kastanien am Wegesrand liegen, können kleine Entdecker in den Herbstferien einiges erleben. Ob im Museum oder im Wald – wir haben Tipps für eine Woche schulfrei.

Magisches Familienherbstfest
Bereits zum vierten Mal können Kinder ab vier Jahren im Schloss Porcia am 24. Oktober ab 14 Uhr das „Verzauberte Schloss“ entdecken – charmantes Gruselerlebnis inklusive. Neben einer Zaubershow von „Magic Chrisss“ können junge Besucher auch ein Theaterstück erleben sowie in der Mini-Disco abtanzen.

Tramwayfahrten und Rätselralley 
Im Technikmuseum HISTORAMA in Ferlach gibt’s ein besonderes Herbst-Programm: Von 24. bis 30. Oktober können Besucher mit historischen Autobussen und Triebwagen fahren. Kino-Schwerpunkte werden ebenso angeboten wie ein Bücherflohmarkt und öffentliche Führungen. Informationen unter: nostalgiebahn.at/historama.html

Im Technikmuseum HISTORAMA kann man in den Ferien richtig „abdampfen".
Im Technikmuseum HISTORAMA kann man in den Ferien richtig „abdampfen“.(Bild: Historama/Nostalgiebahnen)

Mit tierischer Stärke zur Emotionsregulation 
Gemeinsam mit Alpakas, Ziegen, Kaninchen und Wachteln lernen Kinder (5 bis 9 Jahre) an vier Tagen (27. Oktober bis 6. November) soziales Lernen im Kontakt mit Vierbeinern, Achtsamkeit, Selbstvertrauen sowie Emotionsregelung und Selbstwahrnehmung. Die Tiere dienen dabei als Spiegel und Helfer. Anmeldungen unter: 0650/5015818 – begrenzte Teilnehmerzahl!

Mitmachen und ausprobieren: Im kärnten.museum reist man rund um unseren Planeten.
Mitmachen und ausprobieren: Im kärnten.museum reist man rund um unseren Planeten.(Bild: kärnten.museum)

Mitmach-Ausstellung 
Auf eine besondere Mission können Abenteurer im kärnten.museum gehen. Im Zentrum stehen Klima- und Umweltthemen; unter dem Motto „Wir machen die Erde wieder cool“ werden viele interaktive Stationen geboten: wissenswertwelt.at.

TIPP: Kinderlesung 
„Ein Herz für Pilu Pinguin“, 30. Oktober um 15 Uhr im Amthof Feldkirchen.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Tipps für Familien
Herbstferien: Eine Woche voller Abenteuer
Krone Plus Logo
Die Details
Austria: Kripo ermittelt wegen Wirtschaftsbetrugs
Krone Plus Logo
Info und Angebot
Wie Frauen der Weg zur Abtreibung erschwert wird
Serie: Kärnten per Bus
Klimaschutz auf Schiene: Pendeln mit den Öffis
Falsche Versprechen
Online-Betrug: Kredit als Gewinn ausgeschüttet
