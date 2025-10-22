Am Abschuss von Bibern scheiden sich die Geister

Der Biberbestand ist in den letzten Jahren stark gestiegen. In der Steiermark ist darum eine Diskussion um eine geplante Verordnung der Landesregierung entbrannt. Vor allem Bauern in der Südoststeiermark drängen auf eine Lösung, Tierschützer bremsen.
Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) und Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) arbeiten im Moment an einer landesweiten Biberverordnung. Diese soll den Biber ins Jagdrecht aufnehmen und in „letzter Konsequenz eine zielgerichtete Entnahme“ ermöglichen.
Für die südoststeirische ÖVP, die steirischen Jungbauern und den Teichwirte- und Fischzüchterverband kann das aber nicht schnell genug gehen: „Es besteht akuter Handlungsbedarf“, sagt Franz Fartek, ÖVP-Landtagsabgeordneter.
„Brauchen geregelte Koexistenz“
Vor allem die Südoststeiermark leide unter den fleißigen Nagern: 34 der steiermarkweit 71 landwirtschaftlichen Schadensfälle durch den Biber wurden heuer in der Region gemeldet. „Wir wollen den Biber nicht ausrotten, aber wir brauchen eine geregelte Koexistenz zwischen Tier und Landwirtschaft“, weiß Franz Uller, Obmann der LK Südoststeiermark. Dem stimmen Jungbauern und Teichwirte zu: „Wir fordern keine generelle Bekämpfung, sondern ein praxisnahes Management“, erklärt Marlies Haas vom Teichwirteverband.
Aktuell treffen überschwemmte Felder und drohende Dammbrüche bei Fischteichen die Bauern und Teichbesitzer mit voller Wucht. Experten raten aber zu Vorsicht: „Wo der Biber rausgenommen wird, rückt ein neues Exemplar nach“, weiß Biologe Oliver Gebhardt. Bestände müsse man nicht regulieren: „Der Biber macht das selbst.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.