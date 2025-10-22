Am Abschuss von Bibern scheiden sich die Geister

„Brauchen geregelte Koexistenz“

Vor allem die Südoststeiermark leide unter den fleißigen Nagern: 34 der steiermarkweit 71 landwirtschaftlichen Schadensfälle durch den Biber wurden heuer in der Region gemeldet. „Wir wollen den Biber nicht ausrotten, aber wir brauchen eine geregelte Koexistenz zwischen Tier und Landwirtschaft“, weiß Franz Uller, Obmann der LK Südoststeiermark. Dem stimmen Jungbauern und Teichwirte zu: „Wir fordern keine generelle Bekämpfung, sondern ein praxisnahes Management“, erklärt Marlies Haas vom Teichwirteverband.