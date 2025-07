„Problem-Biber“: Steiermark will Abschuss erlauben

Es zeigt aber auch, in welche inhaltliche Richtung es geht. Die Regierung begründet das mit „konkreten Entwicklungen“: Heuer soll es bereits mehrere bestätigte Wolfsrisse in der Steiermark geben, zahlreiche Schafe und ein Kalb wurden getötet – die seit dem Vorjahr gültige Wolfsverordnung (die den Abschuss von Problem-Wölfen erlaubt) wird daher um ein weiteres Jahr verlängert. Erwähnt wird auch der Fischotter, „der sich in einem günstigen Erhaltungszustand befindet und in der Teichwirtschaft laut Schätzungen Schäden in Millionenhöhe“ verursacht.