Netflix dreht Mega-Serie über die Kennedys!

Die erste Staffel ist demnach zeitlich in den 1930er Jahren angesiedelt und widmet sich der Familie von Joseph und Rose Kennedy samt ihrer neun Kinder. Als Vorlage dient das Sachbuch „JFK: Coming of Age in the American Century“ über den Werdegang von John F. Kennedy (1917-1963), der als US-Präsident 1963 in Dallas einem Mordattentat zum Opfer fiel. Sein jüngerer Bruder Robert, Justizminister und Senator, wurde 1968 ebenfalls ermordet.