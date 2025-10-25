Heli-Boss: „Wir fliegen selten um Leben und Tod!“

Jank, der auch Vize im KFV ist, und sein insgesamt 90-köpfiges Mitarbeiterteam (45 davon in Kärnten) sind täglich von 8 bis 22 Uhr auf Bereitschaft, wenn der Anruf aus der Leitstelle eingeht: „Dies waren jetzt am Wochenende die ersten beiden Einsätze auf Fußballplätzen in dieser Saison. Pro Jahr haben wir in Kärnten zwischen drei und fünf.“