Hochwasser-Schutz und der Ruf nach Transparenz

Da mutet eine Aussendung der Verantwortung ERDE sehr sonderbar an, in der Tiefbaureferent Harald Sobe (SP) aufgefordert wird, unabhängige Experten hinzuzuziehen sowie ehrlich und offen über die Pläne zu informieren und erneut zu diskutieren. Sonderbar vor allem, da das eingereichte Hochwasserschutz-Projekt von der Natur- und Umweltschutzabteilung des Magistrats geprüft wird.