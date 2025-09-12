Seilbahnunglück: war ein Seil das Problem?

Hat übermäßig viel Öl auf den Schienen die Bremsen beeinträchtigt?

Die Straßenbahn raste am 3. September auf der steilen Straße Calçada da Glória bergab, entgleiste in einer Kurve, prallte gegen Eisenmasten und gegen ein Gebäude. 16 Menschen starben, 21 wurden teils schwer verletzt. Die Standseilbahn funktioniert mit zwei durch das Zugseil verbundene Wagen auf Schienen. Die befragten Ingenieure des portugiesischen „Instituto Superior Técnico“ verwiesen zudem auf übermäßig viel Öl in den Schienen, das das Bremssystem beeinträchtigt haben könnte. Dem Bremser war es als Fahrzeugführer an Bord bei der Unglücksfahrt nicht mehr gelungen, den bergab rasenden Wagen zu stoppen – auch er starb bei dem Unglück.