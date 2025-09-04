„Krone“ vor Ort: „Bin auch mit Seilbahn gefahren“

„Man hätte das Seil besser kontrollieren müssen“

Die Seilbahn in Lissabon ist besonders bei Touristen beliebt - laut Einheimischen sind es zu „99 Prozent Ausländer“, die sie benutzen. Pedro, ein Anwohner, lebt seit 45 Jahren in der Stadt. Für ihn ist es eine Tragödie mit Ansage. „Man hätte das Seil besser kontrollieren müssen“, kritisiert er im „Krone“-Gespräch. Selbst nehme er die Bahn nie, erzählt er - und geht stattdessen immer einen anderen Weg zu Fuß.