Beinahe makellos

70 Mio. Jahre altes Dinoei in Argentinien gefunden

Wissenschaft
24.10.2025 14:29
Einen wahren Sensationsfund machten Forscher in Argentinien.
Einen wahren Sensationsfund machten Forscher in Argentinien.(Bild: Instagram.com/paleocueva.lacev)

In der Provinz Río Negro in Argentinien haben paläontologische Forscher ein nahezu perfekt erhaltenes Dinosaurier-Ei aus der Kreidezeit entdeckt. Es ist etwa 70 Millionen Jahre alt.

0 Kommentare

Eigentlich war das Team um den Wirbeltier-Paläontologen Gonzalo Leonel Muñoz vom Argentinischen Museum für Naturwissenschaften Bernardo Rivadavia für eine Routine-Ausgrabung unterwegs.

Stattdessen stießen sie auf das Ei eines Bonapartenykus. „Es war eine völlige Überraschung“, so Muñoz. „Dinosaurier-Fossilien zu finden, ist nicht ungewöhnlich, aber Eier sind viel seltener.“

Diese Saurier gehören zu den sogenannten Alvarezsauriden: Ihre Vorderbeine waren kurz, kräftig und nur eine große, auffällige Kralle. Ihr Skelett wies deutliche Ähnlichkeiten mit jenem von Vögeln auf – fliegen konnten sie jedoch nicht.

Bonapartenykus ultimus
Bonapartenykus ultimus(Bild: wikimedia.org (gemeinfrei); Jorge Gustavo Meso, Jonah Nathaniel Choiniere, Mattia Antonio Baiano, Stephen Louis Brusatte, Juan Ignacio Canale, Leonardo Salgado, Diego Pol, Michael Pittman)

Der Name „Bonapartenykus“ wurde zu Ehren des bedeutenden argentinischen Paläontologen José F. Bonaparte gewählt, der maßgeblich zur Erforschung der Dinosaurier Südamerikas beitrug.

Ganzes Nest gefunden
„Alle vor Ort freuen sich sehr über diese Entdeckung für die argentinische Wissenschaft und freuen sich noch mehr, sie mit Ihnen teilen zu können“, so die Forscher über ihren Sensationsfund. Denn ein so altes Ei in einem „beinah makellosen“ Zustand zu finden, sei extrem selten. Was die Euphorie noch steigert: Es wurde ein ganzes Nest gefunden.

