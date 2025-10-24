Russland soll „Estonia“-Wrack für Spionage nutzen

Spionage mit dem „Forschungsschiff“

Zuständig für derartige Unterwasserspionage ist in Russland die Hauptverwaltung Tiefseeforschung (GUGI), eine streng geheime Einheit, die direkt dem Verteidigungsministerium untersteht. Zur Flotte der GUGI gehören Spezialschiffe, die offiziell der Forschung dienen. Eines dieser Schiffe ist die „Jantar“, die in den vergangenen Jahren auffällig oft genau über Unterwasserinfrastruktur europäischer Staaten in der Nord- und Ostsee fuhr. Die „Jantar“ gilt als wichtigstes Spionageschiff Russlands. Sie wird etwa dazu eingesetzt, Unterwassermikrofone einzusetzen, die dann die Geräusche gegnerischer U-Boote aufzeichnen.