Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Länder verhandelten

Gastpatienten-Gipfel: Einigung scheint in Sicht

Innenpolitik
20.10.2025 15:53
Anton Kasser und Peter Hacker trafen sich heute zu einem ersten Gipfeltreffen.
Anton Kasser und Peter Hacker trafen sich heute zu einem ersten Gipfeltreffen.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Mario Urbantschitsch, Attila Molnar)

Die beiden Gesundheitslandesräte Anton Kasser aus Niederösterreich (ÖVP) und Peter Hacker aus Wien (SPÖ), berichten nach dem Zusammentreffen zu einer Lösung der Gastpatientenfrage in den Wiener Spitäler und einer möglichen Gesundheitsregion Ost über ein erstes sehr konstruktives Gespräch. Weitere Gipfel sind in Planung.

0 Kommentare

Am gestrigen Nachmittag fand ein Gipfel zur Versorgung der Gastpatienten aus Niederösterreich und dem Burgenland in der Bundeshauptstadt Wien statt. Wie berichtet, unterbreitete Niederösterreichs zuständiger ÖVP-Landesrat Anton Kasser seinem Wiener SPÖ-Pendant Peter Hacker dabei das Angebot, eine Kommission mit Experten aus dem Finanz- und Gesundheitsbereich zu gründen, die auch über die finanziellen Regelungen zwischen den Ländern im nächsten Finanzausgleich beraten solle.

Lesen Sie auch:
Hacker (Mitte) beklagt, dass die Stadt Wien pro Jahr auf 450 Millionen Euro Mehrkosten ...
Krone Plus Logo
Nach Polit-Ping-Pong
Gastpatienten: Diesen Geheimdeal bietet NÖ nun an
20.10.2025
Streit spitzt sich zu
Das Geheimnis der Gastpatienten-Ströme
21.09.2025
Ein Rechtskrieg droht
Streit um Gastpatienten in der Ostregion eskaliert
16.09.2025

Im Vorjahr sei Wien durch die Versorgung der Gastpatienten aus dem Umland auf Mehrkosten in der Höhe von 610 Millionen Euro sitzen geblieben. Zuvor waren es bereits im Durchschnitt 450 Millionen Euro. Zu einem Ergebnis führten die Verhandlungen, bei denen kein Vertreter aus dem Burgenland anwesend war, noch nicht. Angenähert hat man sich aber bereits. Eine rasche, gemeinsame Lösung wird angestrebt, heißt es. 

Schritt zur Lösung
„Es ist ein Startschuss gewesen und wir sind zuversichtlich, dass ein Ergebnis erreicht werden kann. Bis 2028 werden wir dafür nicht brauchen“, gaben sich beide Gesundheitspolitiker überzeugt. „Es wird weitere Treffen geben“, versicherte Kasser. Hacker sprach von einem Termin in zwei Wochen. „Wir haben uns gegenseitig zugehört, wir haben Argumente ausgetauscht“, so Hacker. „Wir sind die Vorbereitenden“, sagte Kasser mit Hinblick auf ein Landeshauptleute-Treffen, das von Bürgermeister Ludwig eingeladen wurde. Nun werde mit Hochdruck weiter daran gearbeitet, dass dieser heutige erste Schritt auch zu einer Lösung führt, so die beiden Landesgesundheitsräte. In rund zwei Wochen trifft man sich wieder. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
93.887 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
87.361 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
78.839 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Innenpolitik
Länder verhandelten
Gastpatienten-Gipfel: Einigung scheint in Sicht
Iran will nicht reden
Mullah-Führer zu Trump: „Träumen Sie weiter!“
EU-Aufbauplan
Kommission genehmigte 516 Mio. Euro für Österreich
Streit um Migration
Merz würgt Kritiker ab: „Fragen Sie Ihre Töchter“
„Es sind immer Männer“
Bures: SPÖ-Misere auch eine Frage des Geschlechts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf