Gastpatienten-Gipfel: Einigung scheint in Sicht

Im Vorjahr sei Wien durch die Versorgung der Gastpatienten aus dem Umland auf Mehrkosten in der Höhe von 610 Millionen Euro sitzen geblieben. Zuvor waren es bereits im Durchschnitt 450 Millionen Euro. Zu einem Ergebnis führten die Verhandlungen, bei denen kein Vertreter aus dem Burgenland anwesend war, noch nicht. Angenähert hat man sich aber bereits. Eine rasche, gemeinsame Lösung wird angestrebt, heißt es.

Schritt zur Lösung

„Es ist ein Startschuss gewesen und wir sind zuversichtlich, dass ein Ergebnis erreicht werden kann. Bis 2028 werden wir dafür nicht brauchen“, gaben sich beide Gesundheitspolitiker überzeugt. „Es wird weitere Treffen geben“, versicherte Kasser. Hacker sprach von einem Termin in zwei Wochen. „Wir haben uns gegenseitig zugehört, wir haben Argumente ausgetauscht“, so Hacker. „Wir sind die Vorbereitenden“, sagte Kasser mit Hinblick auf ein Landeshauptleute-Treffen, das von Bürgermeister Ludwig eingeladen wurde. Nun werde mit Hochdruck weiter daran gearbeitet, dass dieser heutige erste Schritt auch zu einer Lösung führt, so die beiden Landesgesundheitsräte. In rund zwei Wochen trifft man sich wieder.