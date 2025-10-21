Das Gansl in Wien kostet jetzt schon 40 Euro

26 Prozent der Wiener akzeptieren Preis nur mit Bauchweh

„Auch wenn ein Großteil der Betriebe heuer die Preise anheben muss. Neben gestiegenen Gehalts- und Pachtkosten sind auch die Gänse selbst im Einkauf wieder teurer geworden. Das müssen die Betriebe weitergeben“, so Gastro-Obmann Thomas Peschta. Zwei bis vier Euro werden die Portionspreise steigen, bei rund der Hälfte der Betriebe, wie nun erhoben wurde. „Wenn man die ganze Gans nutzt, also von Suppe bis hin zur Terrine schafft man einen Deckungsbeitrag von vielleicht zwei Euro – bei einem hohen Aufwand“, erklärt der Wirte-Obmann. Wirklich verdienen können die Wirte dann nur an den Beilagen und den Getränken. Das klassische Gansl kostet heuer zwischen 35 und 40 Euro. Für ein Bio-Gansl sind 47 Prozent der Befragten bereit, einen Preis zwischen 30 und 35 Euro zu akzeptieren, 26 Prozent nur mit Bauchweh.