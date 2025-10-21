„Ich habe jetzt schon richtig Gänsehaut“

Unter anderem wird auch der Triathlon-Verband seine Staatsmeister in Wien küren. Da will auch Julia Hauser mit dabei sein. „Ich habe wieder einen strukturieren Trainingsplan, kann auf der Walze radfahren, kann laufen gehen und auch mit dem Schnorchel schon schwimmen“, ist die dreifache Olympia-Teilnehmerin nach ihrem schweren Rad-Unfall beim Training im Sommer wieder auf dem Weg zurück. „In meiner Heimat an den Start zu gehen, ist etwas sehr Besonderes. Auch für den Nachwuchs in unserem Verein, der mich sonst nur bei den internationalen Wettkämpfen im Fernsehen sehen kann“, geht es für die 31-Jährige im kommenden Jahr auch schon um wichtige Punkte für die Qualifikation für Olympia 2028.