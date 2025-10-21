Katzer: Rapid hat einfach „keine zehn Wurmbrands“!

Zuletzt gelang dies Nikolaus Wurmbrand, Furkan Demir steht an der Schwelle dorthin. „Unser Ziel ist es bei Rapid, so viele Spieler wie möglich aus dem eigenen Nachwuchs zu platzieren. Aber ich kann da keine Rücksicht nehmen, wenn die Qualität nicht stimmt“, sagte Katzer. „Wir würden uns nicht wehren, wenn wir mit zehn Wurmbrands spielen. Aber Fakt ist, die zehn Wurmbrands gibt es auch einfach nicht.“ Bei Rapid II gebe es schon Talente, „aber es ist nicht so, dass man sagt, man hat elf am Feld, wo man die Fantasie hat, dass die am Ende auch bei Rapid in der ersten Mannschaft spielen.“