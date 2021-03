Google soll Rätsel um vermisste Rebecca lösen

War Account nach Verschwinden noch aktiv?

„Wir haben Google nach Daten und Standort-Erfassung gebeten. Natürlich interessiert uns zuerst, ob das Konto bei Google nach ihrem Verschwinden aktiv in Nutzung war und wo es eingeloggt war“, so ein Ermittler. Es könnte sein, dass bisher unbekannte Personen auftauchen, mit denen sich Rebecca kurz vor ihrem Verschwinden getroffen und die Polizei noch nicht in Visier hatte.