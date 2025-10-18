Spielte ihm die große Liebe vor: Mann betrogen

Ein 56-Jähriger ist einem sogenannten „Love-Scam“ aufgesessen. Eine angebliche Ärztin aus den USA spielte ihm die große Liebe vor und verleitete ihn, einen fünfstelligen Betrag zu überweisen.
Skrupellos spielten die unbekannten Täter dem Österreicher über eine Social-Media-Plattform einem Österreicher die große Liebe vor. Eine angebliche Ärztin aus den USA schickte dem Opfer eine Freundschaftsanfrage, welche dieser annahm – das Unglück nahm seinen Lauf. Er ließ sich dazu verleiten, eine fünfstellige Summe zu überweisen. Doch als die angebliche Ärztin dann entführt wurde, wurde der Mann doch stutzig.
Foto zeigte Schauspielerin
Er recherchierte ein Foto, welches er von „ihr“ bekommen hatte – und fand heraus, dass es sich um das Foto einer Schauspielerin handelte. Der 56-Jährige erkannte, dass er betrogen worden war und erstattete Anzeige.
