Spielte ihm die große Liebe vor: Mann betrogen

Skrupellos spielten die unbekannten Täter dem Österreicher über eine Social-Media-Plattform einem Österreicher die große Liebe vor. Eine angebliche Ärztin aus den USA schickte dem Opfer eine Freundschaftsanfrage, welche dieser annahm – das Unglück nahm seinen Lauf. Er ließ sich dazu verleiten, eine fünfstellige Summe zu überweisen. Doch als die angebliche Ärztin dann entführt wurde, wurde der Mann doch stutzig.