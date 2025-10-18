Werbelink stürzt Tiroler ins finanzielle Verderben

Mit ein paar Hundert Euro fing alles an

„Die Unbekannten verleiteten den Österreicher dazu, in Kryptowährung zu veranlagen. Zunächst wurde er dazu aufgefordert, einen niedrigen, dreistelligen Eurobetrag auf ein vorgegebenes Konto zu überweisen“, schildert die Polizei die Anfänge. In der Hoffnung, sein Vermögen durch das Investment zu vermehren, ging der Osttiroler auf die Forderung ein.