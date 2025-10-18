Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakuläre Sprengung

Der „Lange Ernst“ in Trieben ist jetzt Geschichte

Steiermark
18.10.2025 15:10
Der Koloss fällt: Mehr als 2000 Schaulustige kamen nach Trieben.
Der Koloss fällt: Mehr als 2000 Schaulustige kamen nach Trieben.(Bild: Paul Sodamin)

Der 144 Meter hohe Werksschlot „Langer Ernst“ liegt in Schutt und Asche: Am Samstag endete mit der Sprengung auch ein Kapitel Industriegeschichte im Paltental (Steiermark). Mehr als 2000 Schaulustige waren vor Ort.

0 Kommentare

50 Jahre lang war der „Lange Ernst“ das inoffizielle Wahrzeichen von Treiben und ein optischer Anker für die Bewohnerinnen und Bewohner des Paltentals. Seinen Namen hat der Schlot des ehemaligen Magnesitwerks, das in den 80er-Jahren rund 1000 Mitarbeiter beschäftigte, vom damaligen Werksdirektor Ernst Luef. 2021 wurde das Werk nach Jahrzehnten des Abbaus geschlossen. Der „Lange Ernst“ blieb – bis jetzt.

Klicken Sie sich durch die Bilder der Sprengung!
Klicken Sie sich durch die Bilder der Sprengung!(Bild: Paul Sodamin)
(Bild: Paul Sodamin)
(Bild: Paul Sodamin)
(Bild: Paul Sodamin)
(Bild: Paul Sodamin)
(Bild: Paul Sodamin)

30 Kilo Sprengstoff
Am Samstag kurz nach 11 Uhr zündete der Sprengmeister bei ohrenbetäubendem Lärm 30 Kilo Sprengstoff, die ein Kapitel im Ort beendeten. „Alles ist planmäßig verlaufen, es gab nur kleine Beschädigungen an den nahen Wohnsiedlungen“, sagt Bürgermeister Klaus Herzmaier. „Es war ein gelungener Abschied für den ‘Langen Ernst‘.“ 2000 bis 2500 Zuschauer kamen nach Trieben, um das Spektakel zu sehen.

Lesen Sie auch:
Der „Lange Ernst“ wird am Samstag in Trieben gesprengt.
Sprengungs-Spektakel
Triebens „Langer Ernst“ macht Platz für Neues
17.10.2025
Spektakuläre Bilder
Trieben: Industriegeschichte mit Knall beendet
26.07.2025

Nun wird das Geröll am Gelände aufgeräumt. Was anstelle des „Langen Ernst“ entstehen wird, ist aktuell Gegenstand von Verhandlungen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
96.120 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
95.608 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
84.220 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf