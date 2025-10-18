Der „Lange Ernst“ in Trieben ist jetzt Geschichte

50 Jahre lang war der „Lange Ernst“ das inoffizielle Wahrzeichen von Treiben und ein optischer Anker für die Bewohnerinnen und Bewohner des Paltentals. Seinen Namen hat der Schlot des ehemaligen Magnesitwerks, das in den 80er-Jahren rund 1000 Mitarbeiter beschäftigte, vom damaligen Werksdirektor Ernst Luef. 2021 wurde das Werk nach Jahrzehnten des Abbaus geschlossen. Der „Lange Ernst“ blieb – bis jetzt.