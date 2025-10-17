Triebens „Langer Ernst“ macht Platz für Neues

Es ist wohl eine der spektakulärsten Sprengungen, die es in der Steiermark je zu sehen gab: Am Samstag endet mit der Abtragung des 144 Meter hohen Schlots „Langer Ernst“ in Trieben auch ein Kapitel der Geschichte für die obersteirische Industriestadt. „Wir erwarten Besucher aus dem ganzen Paltental“, sagt Bürgermeister Klaus-Emmerich Herzmaier. „Der ,Lange Ernst‘ war landschaftsprägend für die ganze Region.“ In der eigenen Gemeinde wird eine Sperrzone eingerichtet, bereits ab 9 Uhr ist die Bundesstraße gesperrt. „100 Bewohnerinnen und Bewohner müssen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen.“