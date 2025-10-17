Vorteilswelt
Mehrere Frauen betäubt

Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt

Gericht
17.10.2025 19:00
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.(Bild: Bartel Gerhard)

Was der Prozess gegen einen 19-Jährigen ans Tageslicht bringt, ist mehr als schockierend: In Wiener Hotels sollen Bulgaren abscheuliche Geschäfte geführt haben, indem sie Reinigungskräfte betäubten und Männern zur Vergewaltigung anboten. Der Beitragstäter muss wegen mindestens 15 Angriffen in Haft; der mutmaßliche „Boss“ wartet auf seinen Prozess.

Die Frauen stellten sich in den Wiener Hotels – die genauen Tatorte sind unbekannt – eigentlich als Reinigungskräfte vor. Im Internet fanden sie dazu entsprechende Anzeigen. Ein 40-Jähriger habe sie mit Kaffee empfangen. „Aber da waren Drogen drinnen“, erinnert sich der nun angeklagte Handlanger (19), der mehrmals bei den Abscheulichkeiten dabei war.

Männer gingen in Hotelzimmer ein und aus
Der Ältere soll die bewusstlosen Frauen dann in ein Hotelzimmer getragen haben. Was dann passiert sein soll, ist unvorstellbar: „Die Männer, die kommen und zahlen, haben Geschlechtsverkehr mit den Frauen“, so der 19-Jährige. Sein Beitrag: „Ich sollte mehrmals in ein Zimmer gehen, um den Männern zu sagen, dass die Zeit abgelaufen ist.“

Vier Jahre fest für mindestens 15 Vergewaltigungen
Wie viele Opfer und Übergriffe es gab, kann nicht mehr festgestellt werden – von den Frauen fehlt jede Spur. Was der 19-Jährige jedoch noch weiß: 100 Euro habe eine Stunde Vergewaltigung gekostet. „Ich gehorche nur und tue das, was man mir sagt“, so der recht einfach gestrickte Angeklagte. Wegen Beitrag zu mindestens 15 Vergewaltigungen und diversen Betrugshandlungen fasst er vier Jahre Gefängnis aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Prozess nur der Anfang
Der mutmaßliche „Boss“ hinter der furchtbaren Missbrauchsserie sitzt mittlerweile in U-Haft, erst kürzlich wurde nicht rechtswirksame Anklage gegen den Bulgaren erhoben. Es geht um mehrfache Vergewaltigung als Bestimmungstäter und schweren Betrug mit dem „Tochter-Sohn-Trick“. Der 40-Jährige leugnet, nutzt seinen Auftritt als Zeuge in der Verhandlung seines Handlangers jedoch, um einen Dritten, bisher Unbekannten, ins Spiel zu bringen.

Der erschreckende Fall scheint wohl tiefer zu gehen, als nun verurteilte 19-Jährige weiß – oder preisgeben will ...

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
