Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt

Vier Jahre fest für mindestens 15 Vergewaltigungen

Wie viele Opfer und Übergriffe es gab, kann nicht mehr festgestellt werden – von den Frauen fehlt jede Spur. Was der 19-Jährige jedoch noch weiß: 100 Euro habe eine Stunde Vergewaltigung gekostet. „Ich gehorche nur und tue das, was man mir sagt“, so der recht einfach gestrickte Angeklagte. Wegen Beitrag zu mindestens 15 Vergewaltigungen und diversen Betrugshandlungen fasst er vier Jahre Gefängnis aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.