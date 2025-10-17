Eisbullen fielen bei Drachen in alte Muster zurück

Doch im Mitteldrittel – ab dem Stephens nicht mehr mitwirken konnte – fiel der Serienmeister in alte Muster zurück: In der Offensive ließ man Chancen liegen, zu viele Fehler bestimmten das Spiel in der Defensive. So kam es so, wie es kommen musste, die Grünen drehten die Partie. Doch die Salzburger rafften sich diesmal auf, Connor Corocoran erzwang die Overtime. In der die Ex-Eisbullen nach nur elf Sekunden ihren großen Auftritt hatten: Meyer passte zu Brennan, der vollendete zum 4:3-Endstand und besiegelte die fünfte Bulls-Pleite in den vergangenen sieben Spielen.