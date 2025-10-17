„Vereine dürfen nicht von Sponsoren abhängig sein“

„Bei uns gibt es eigentlich kein Heimspiel ohne ein Motto. Erst kürzlich hatten wir das Oktoberfest, wo alle Leute, die in Tracht kommen, ein Freigetränk erhalten“, erzählt Seekirchen-Obmann Toni Feldinger. Durch Ideen wie diese bekommt man die Zuschauer zum Sportplatz, kann mit höheren Einnahmen durch Ticketverkäufe rechnen. Auch Veranstaltungen bringen Geld in die Kassa. „Wir machen jedes Jahr ein Kinder-Hallenturnier, das uns einen guten Ertrag bringt. Man braucht dafür natürlich Leute im Klub, die sich für ehrenamtliche Aufgaben nicht zu schade sind.“