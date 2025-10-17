Bulls tauschen mit Achtelfinal-Gegner Heimrecht

Musikveranstaltung macht Rückspiel „unmöglich“

Der Modus des Eishockey-Europapokals sieht eigentlich vor, dass die Mannschaft, die die Ligaphase auf einem besseren Platz abgeschlossen hat, zuerst auswärts und dann daheim antritt. Da in der Saturn-Arena in Ingolstadt am 21.11. jedoch eine Musikveranstaltung stattfindet, ist eine Austragung des Rückspiels des CHL-Achtelfinales zwei Tage zuvor zwischen den Panthern und den Bullen an der Donau unmöglich. „Die Umbaumaßnahmen in unserer Arena würden einfach zu lange dauern“, sagte ein Sprecher des ERC Ingolstadt auf Anfrage der „Krone“.