Wegen Umbaumaßnahmen

Bulls tauschen mit Achtelfinal-Gegner Heimrecht

Salzburg
17.10.2025 15:30
Hier findet im CHL-Achtelfinale erst das Rückspiel statt: Die Eisarena Salzburg.
Hier findet im CHL-Achtelfinale erst das Rückspiel statt: Die Eisarena Salzburg.(Bild: Mathias Funk)

Im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) treffen die Eisbullen auf den ERC Ingolstadt. In einem Hin- und Rückspiel müssen sich die Salzburger, gemessen an den erzielten Toren, durchsetzen, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Kurios: In dieser Paarung hat allerdings nicht das in der Ligaphase höher gerankte Team Heimrecht, wie es die Regelungen der CHL eigentlich vorsehen. 

Zunächst treten die Salzburger am 12.11. auswärts gegen den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an, eine Woche später, am 19.11., kommen die Oberbayern dann in die Mozartstadt.

Musikveranstaltung macht Rückspiel „unmöglich“
Der Modus des Eishockey-Europapokals sieht eigentlich vor, dass die Mannschaft, die die Ligaphase auf einem besseren Platz abgeschlossen hat, zuerst auswärts und dann daheim antritt. Da in der Saturn-Arena in Ingolstadt am 21.11. jedoch eine Musikveranstaltung stattfindet, ist eine Austragung des Rückspiels des CHL-Achtelfinales zwei Tage zuvor zwischen den Panthern und den Bullen an der Donau unmöglich. „Die Umbaumaßnahmen in unserer Arena würden einfach zu lange dauern“, sagte ein Sprecher des ERC Ingolstadt auf Anfrage der „Krone“.

Für die Bulls ist der Tausch hingegen positiv. Sollte man an der Donau eine Niederlage einstecken müssen, könnte man diese eine Woche später in einem Heimspiel und somit vor den eigenen Fans wieder ausmerzen.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Folgen Sie uns auf