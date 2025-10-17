Cabral/Miedler verlieren Stockholm-Viertelfinale!

Österreichs aktuell bestplatzierter Doppel-Mann, Lucas Miedler, hat am Freitag an der Seite seines portugiesischen Partners Francisco Cabral das Viertelfinale von Stockholm verloren!
Der Weltranglisten-25., der im Vorjahr mit Ex-Partner Alexander Erler in der Wiener Stadthalle triumphiert hatte, und Cabral unterlagen Adam Pavlasek/Jan Zielinski (CZE/POL) nach 90 Minuten 7:5,3:6,7:10.
Erler kämpft mit dem US-Amerikaner Robert Galloway am Samstag gegen die topgesetzten Italiener Simone Bolelli/Andrea Vavassori um den Einzug ins Finale.
Es wäre das erste Tour-Finale des Tirolers seit dem Ende der Zusammenarbeit mit Miedler vor einem Jahr in Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.