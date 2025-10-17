Stöger: „Didi macht es für uns nicht leichter!“

„Jeden hat es wohl überrascht. Aber so groß ist unser Markt ja nicht. Vielleicht wird er mir sagen, warum er den Schritt gemacht hat, ich weiß es nicht“, kommentiert Peter Stöger den überfallsartigen Abgang aus Wolfsberg und die gleichzeitige Rückkehr von Didi Kühbauer zum LASK trocken. „Jetzt hat halt einmal ein Trainer entschieden, dass er nicht mehr will. Und nicht der Verein.“