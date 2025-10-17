Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In einem Anklagepunkt

WKStA bekämpft Benkos Freispruch formell

Wirtschaft
17.10.2025 17:03
Der gefallene Signa-Gründer René Benko
Der gefallene Signa-Gründer René Benko(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Am Freitag hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Nichtigkeitsbeschwerde im Benko-Prozess angemeldet. Erst am Mittwoch war der Pleitier René Benko zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden – wegen betrügerischer Krida. Bei der Nichtigkeitsbeschwerde geht es um den „freisprechenden Teil des Urteils“.

0 Kommentare

Wie berichtet, wurde der Signa-Gründer am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck in einer Causa wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig verurteilt, in einer anderen Causa rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in der Höhe von 360.000 Euro wurde Benko hingegen freigesprochen. „Nach dem nunmehrigen Vorliegen der Genehmigung der Oberbehörden wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Nichtigkeitsbeschwerde zum freisprechenden Teil des Urteils anmelden“, sagte WKStA-Sprecher Martin Ortner am Freitag.

Auch gegen den Schuldspruch, der zu der zweijährigen Haftstrafe führte, hatte Benkos Verteidiger Norbert Wess Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde angekündigt. Die Rechtsmittel müssen spätestens am Freitag eingereicht werden. Mit einer Nichtigkeitsbeschwerde werden formelle Fehler im Prozess bekämpft, mit einer Berufung die Strafhöhe.

Lesen Sie auch:
Benkos Anwalt attackiert den Schuldspruch vom Mittwoch – damit droht die nächste Runde in dem ...
Nächster Prozess fix
Folgt Berufung? Benko-Anwalt attackiert Urteil
16.10.2025
Der Safe im Bunker
Anklage gegen Benko und Gattin ist rechtskräftig
16.10.2025

Prozesse gehen weiter
Weitere Prozesse folgen noch. In einer zweiten Anklage geht es um einen Schaden in der Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Der Tiroler soll Vermögenswerte beiseitegeschafft und damit Gläubigeransprüche reduziert haben. Es geht um Bargeld, Uhren und andere Gegenstände.

Der ehemalige Immobilienunternehmer sitzt seit Jänner in Untersuchungshaft – zunächst in Wien, inzwischen in Innsbruck. Diese Zeit wird ihm von der zweijährigen Haftstrafe wieder abgezogen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innsbruck
Korruptionsstaatsanwaltschaft
Haftstrafe
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Wirtschaft
In einem Anklagepunkt
WKStA bekämpft Benkos Freispruch formell
Großbank-Prognose
Diese horrende Höhe könnte der Goldpreis erreichen
Wieder Millionenpleite
Innviertler Glas-Produzent in Insolvenz gerutscht
Wechsel im Vorstand
Porsche: Ex-McLaren-Chef soll Oliver Blume folgen
Inflation: 4,0 Prozent
Teuerung im September nur leicht eingebremst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf