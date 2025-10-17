WKStA bekämpft Benkos Freispruch formell

Wie berichtet, wurde der Signa-Gründer am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck in einer Causa wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig verurteilt, in einer anderen Causa rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in der Höhe von 360.000 Euro wurde Benko hingegen freigesprochen. „Nach dem nunmehrigen Vorliegen der Genehmigung der Oberbehörden wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Nichtigkeitsbeschwerde zum freisprechenden Teil des Urteils anmelden“, sagte WKStA-Sprecher Martin Ortner am Freitag.