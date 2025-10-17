Legende rät Hoeneß zum Bayern-Aus: „Uli, hör auf!“

„Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“ Nein, kein Intimfeind oder Neider ist es, der dem langjährigen Bayern-München-Zampano Uli Hoeneß den Rückzug, das Aus bei Deutschlands Rekordmeister empfiehlt. Es ist mit dem 81 Jahre alten Sepp Maier ein Bayern- sowie DFB-Weggefährte und Freund, der da Hoeneß (73) das Loslassen von seinem Herzensklub nahelegt …
Wieso er das tut? „Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut“, so Maier über Hoeneß, der regelmäßig im Tagesgeschäft mitredet. Und das, obwohl der Ex-Manager und Ex-Präsident inzwischen „nur“ mehr Aufsichtsratsmitglied bei den Bayern ist …
„Wenn der Uli nicht gewesen wäre, säße ich heute nicht hier!“
Wie Maier bei einer Veranstaltung der „Allgäuer Zeitung“ ausführte, sei dies aber eben nur sein Rat, ausgesprochen von einem Freund und einem Mann, der Hoeneß immer für sein Überleben dankbar sein werde.
Denn „wenn der Uli Hoeneß nicht gewesen wäre, säße ich heute nicht hier“, so Maier, der 1979 als Bayern-Spieler nach einem Autounfall dem Tode nur knapp von der Schippe gesprungen war.
„Dafür bin ich Uli ein Leben lang dankbar!“
Dank des Engagements seines Bayern-Bosses Hoeneß, der den ersten Einschätzungen der Ärzte zu den angeblich leichten Verletzungen keinen Glauben schenkte und Maier ins Münchner Klinikum Großhadern überstellen ließ.
Wo ein bis dahin nicht erkannter Zwerchfell-Riss diagnostiziert wurde. Die Not-Operation rettete dann Maiers Leben. „Dafür bin ich Uli ein Leben lang dankbar.“
