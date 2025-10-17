Legende rät Hoeneß zum Bayern-Aus: „Uli, hör auf!“

„Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“ Nein, kein Intimfeind oder Neider ist es, der dem langjährigen Bayern-München-Zampano Uli Hoeneß den Rückzug, das Aus bei Deutschlands Rekordmeister empfiehlt. Es ist mit dem 81 Jahre alten Sepp Maier ein Bayern- sowie DFB-Weggefährte und Freund, der da Hoeneß (73) das Loslassen von seinem Herzensklub nahelegt …