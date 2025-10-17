Missbrauch: Lokführer jetzt fristlos entlassen

Opfer wollen aussagen

Bisher sollen sich mindestens sechs weitere Betroffene gemeldet haben, die bereit sind, gegen den Ex-Lokführer auszusagen. Den Ermittlungen zufolge kamen die Kontakte schon vor Jahrzehnten meist über das Eisenbahnmuseum zustande. Sofort nach Bekanntwerden der Anschuldigungen durch Dutzende Opfer war der Mitarbeiter suspendiert worden, nun ist er auch seinen Job bei den ÖBB endgültig los.