Englands Revolution könnte die Top-Klubs schwächen

Sie schwimmen im Geld und geben Unsummen für Spieler aus. Vor allem dank absurder TV-Verträge ist die Premier League in den letzten Jahren zur besten Fußballliga der Welt aufgestiegen, wird dort Sommer für Sommer ein neuer Höchstwert an Transferausgaben getätigt. Dem könnte man nun selbst einen Riegel vorschieben, denn die Vereine beratschlagen dieser Tage über eine mögliche Salary Cap nach US-Vorbild, also eine Gehaltsobergrenze für Spieler.