Englands Revolution könnte die Top-Klubs schwächen

In England könnte eine kleine Fußballrevolution bevorstehen. Denn ausgerechnet die Vereine der besten Liga der Welt beraten über die mögliche Einführung einer Gehaltsobergrenze, um mehr Fairness zu erreichen. Der österreichische Experte Gernot Baumgartner hält eine Salary Cap jedoch für „schwer umsetzbar“.
Sie schwimmen im Geld und geben Unsummen für Spieler aus. Vor allem dank absurder TV-Verträge ist die Premier League in den letzten Jahren zur besten Fußballliga der Welt aufgestiegen, wird dort Sommer für Sommer ein neuer Höchstwert an Transferausgaben getätigt. Dem könnte man nun selbst einen Riegel vorschieben, denn die Vereine beratschlagen dieser Tage über eine mögliche Salary Cap nach US-Vorbild, also eine Gehaltsobergrenze für Spieler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.