Kommt Salary Cap?

Englands Revolution könnte die Top-Klubs schwächen

Fußball International
17.10.2025 18:30
City kann sich bald vielleicht weniger Stars wie Haaland und Foden leisten.
City kann sich bald vielleicht weniger Stars wie Haaland und Foden leisten.(Bild: EPA/PETER POWELL)

In England könnte eine kleine Fußballrevolution bevorstehen. Denn ausgerechnet die Vereine der besten Liga der Welt beraten über die mögliche Einführung einer Gehaltsobergrenze, um mehr Fairness zu erreichen. Der österreichische Experte Gernot Baumgartner hält eine Salary Cap jedoch für „schwer umsetzbar“.

Sie schwimmen im Geld und geben Unsummen für Spieler aus. Vor allem dank absurder TV-Verträge ist die Premier League in den letzten Jahren zur besten Fußballliga der Welt aufgestiegen, wird dort Sommer für Sommer ein neuer Höchstwert an Transferausgaben getätigt. Dem könnte man nun selbst einen Riegel vorschieben, denn die Vereine beratschlagen dieser Tage über eine mögliche Salary Cap nach US-Vorbild, also eine Gehaltsobergrenze für Spieler.

