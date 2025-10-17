Alpenvereine warnen: „Systematische Entrechtung“

Der Schock über die Abberufung von Ute Pöllinger, langjährige Umweltanwältin der Steiermark, sitzt noch tief: „Dass diese ausgewiesene Expertin von einen Tag auf den anderen abgesetzt wurde, ist mehr als nur eine personelle Entscheidung. Vielmehr geht damit die Glaubwürdigkeit einer ernst gemeinten Umweltpolitik in der Steiermark verloren“, sagte Wolfgang Schnabl, Präsident des Alpenvereins Österreich, am Freitag bei einem Pressegespräch in Graz gleich zu Beginn.