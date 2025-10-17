30 Jahre Haft für Franzosen in Prozess ohne Leiche

Wegen Ungereimtheiten geriet der Mann ein halbes Jahr später ins Visier der Fahnderinnen und Fahnder. Ihn belastet etwa, dass zwei Nachbarinnen angaben, in der Nacht die Schreie einer Frau gehört zu haben. Bekannte erzählten von Drohungen, die er gegenüber der 33-Jährigen ausgesprochen haben soll. Darüber hinaus sagten ein ehemaliger Mithäftling und eine zwischenzeitliche Freundin des Mannes, dass er davon gesprochen habe, seine Ex-Frau getötet zu haben.