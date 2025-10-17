Bürgermeister vor Nachtclub mit Kokain gestoppt

Ungünstiger Zeitpunkt

Dieser Vorfall passiert zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Pardeller: Im März sind Kommunalwahlen in Bayern, bei denen Pardeller wieder zum Bürgermeister gewählt werden will. Der CSU-Ortverband teilte mit, dass man jetzt die Nominierung der Bürgermeisterkandidaten verschoben habe – auf Wunsch von Pardeller. „Die Staatsanwaltschaft hat zwar noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich möchte aber nicht, dass die Nominierungsveranstaltung durch diese Sache belastet ist“, erklärte dieser.