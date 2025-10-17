Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde sogar gefesselt

Bürgermeister vor Nachtclub mit Kokain gestoppt

Ausland
17.10.2025 17:34
Der CSU-Bürgermeister wurde vor einem Nachtclub von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild)
Der CSU-Bürgermeister wurde vor einem Nachtclub von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild)(Bild: glazok - stock.adobe.com)

Die Polizei hat einen deutschen Bürgermeister vor einem Nachtclub mit Kokain erwischt. Der CSU-Politiker kooperierte allerdings nicht mit der Polizei, die Beamten mussten ihn fesseln. Für den Bürgermeister kommt dieser Vorfall zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

0 Kommentare

Passiert ist der Vorfall bereits vergangenen Samstag in München. Die Polizei kontrollierte dort mehrere Personen vor einem Nachtclub am Hauptbahnhof – darunter war offenbar auch Thomas Pardeller, Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg in der Nähe von München. 

Die Beamten fanden bei einer Person ein „unerlaubtes Betäubungsmittel“, wie die Polizei mitteilte, allerdings ohne Namen zu nennen. Vom CSU-Ortsverband hieß es, dass Pardeller der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen werde.

Wollte Kokain nicht hergeben
Der 37-jährige Bürgermeister wollte das Gefäß mit dem weißen Pulver allerdings nicht hergeben. Die Beamten mussten den studierten Juristen deshalb zu Boden bringen und fesseln. Danach nahmen sie ihn zur Dienststelle mit. Er wurde angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt.

Lesen Sie auch:
Schmuggel gestiegen
Deutscher BKA-Chef sieht Kokain-Schwemme in Europa
22.04.2025

Ungünstiger Zeitpunkt
Dieser Vorfall passiert zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Pardeller: Im März sind Kommunalwahlen in Bayern, bei denen Pardeller wieder zum Bürgermeister gewählt werden will. Der CSU-Ortverband teilte mit, dass man jetzt die Nominierung der Bürgermeisterkandidaten verschoben habe – auf Wunsch von Pardeller. „Die Staatsanwaltschaft hat zwar noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich möchte aber nicht, dass die Nominierungsveranstaltung durch diese Sache belastet ist“, erklärte dieser.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf