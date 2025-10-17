Wurde sogar gefesselt
Bürgermeister vor Nachtclub mit Kokain gestoppt
Die Polizei hat einen deutschen Bürgermeister vor einem Nachtclub mit Kokain erwischt. Der CSU-Politiker kooperierte allerdings nicht mit der Polizei, die Beamten mussten ihn fesseln. Für den Bürgermeister kommt dieser Vorfall zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Passiert ist der Vorfall bereits vergangenen Samstag in München. Die Polizei kontrollierte dort mehrere Personen vor einem Nachtclub am Hauptbahnhof – darunter war offenbar auch Thomas Pardeller, Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg in der Nähe von München.
Die Beamten fanden bei einer Person ein „unerlaubtes Betäubungsmittel“, wie die Polizei mitteilte, allerdings ohne Namen zu nennen. Vom CSU-Ortsverband hieß es, dass Pardeller der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen werde.
Wollte Kokain nicht hergeben
Der 37-jährige Bürgermeister wollte das Gefäß mit dem weißen Pulver allerdings nicht hergeben. Die Beamten mussten den studierten Juristen deshalb zu Boden bringen und fesseln. Danach nahmen sie ihn zur Dienststelle mit. Er wurde angezeigt und wieder auf freien Fuß gesetzt.
Ungünstiger Zeitpunkt
Dieser Vorfall passiert zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Pardeller: Im März sind Kommunalwahlen in Bayern, bei denen Pardeller wieder zum Bürgermeister gewählt werden will. Der CSU-Ortverband teilte mit, dass man jetzt die Nominierung der Bürgermeisterkandidaten verschoben habe – auf Wunsch von Pardeller. „Die Staatsanwaltschaft hat zwar noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich möchte aber nicht, dass die Nominierungsveranstaltung durch diese Sache belastet ist“, erklärte dieser.
