Flying-Fox-Mitarbeiter 5 Meter in Tiefe gestürzt

Schwerer Unfall am Freitagmittag beim Flying Fox bei der Burgruine Ehrenberg im Tiroler Reutte: Ein Mitarbeiter (53) verlor am Start der Seilrutsche das Gleichgewicht und stürzte rund fünf Meter in die Tiefe.
Der 53-jährige Niederländer war laut Polizei am oberen Ende des Flying Fox für die Betreuung der Benutzer zuständig. Im Zuge seiner Tätigkeit kam es dann gegen 12.45 Uhr zu dem Unfall. Der Mann dürfte das Gleichgewicht verloren haben – der Grund dafür ist noch unklar.
Er stürzte circa fünf Meter einen Hang hinab und blieb dort verletzt liegen.
Die Polizei in einer Aussendung
Trotz Sicherheitsnetz gefallen
Auch ein gespanntes Sicherheitsnetz half dem Niederländer nicht. Er stürzte darüber hinweg und fiel in der Folge rund fünf Meter einen Hang hinab, wo er verletzt liegen blieb.
Der 53-Jährige war ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Reutte gebracht.
