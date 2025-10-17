Ab 18.55 Uhr LIVE: Voitsberg empfängt Lafnitz

Zweitliga-Absteiger-Duell in der 3. Liga – die zuletzt bärenstarken Voitsberger bekommen es zu Hause mit dem SV Lafnitz zu tun. Die Serie der Preiss-Elf ist beeindruckend. Der Leader konnte die letzten fünf Spiele alle gewinnen – Torverhältnis 25:3! Ab 18.55 Uhr gibt es dieses Spiel live auf krone.tv oder im Video unten.