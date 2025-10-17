Entsetzen in Italien
Autos von Journalist und Tochter gesprengt
Die Autos eines berühmten italienischen Investigativjournalisten und dessen Tochter sind in der Nacht auf Freitag explodiert und vollständig ausgebrannt. Laut Ermittlern hatten sich Sprengsätzen an den Fahrzeugen befunden.
Die Detonationen im Süden Roms waren so stark, dass sie das gesamte Viertel erschütterten. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt. „Die Explosion war so heftig, dass jeder Passant in diesem Moment hätte getötet werden können“, berichtete der Journalist Sigfrido Ranucci. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, auch die Anti-Mafia-Behörden sind eingeschaltet worden.
Meloni verurteilt „Einschüchterungsversuch“
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete Ranucci ihre volle Solidarität und verurteilte „den schweren Einschüchterungsversuch auf das Schärfste“. Die Freiheit und Unabhängigkeit der Information seien unverzichtbare Werte der Demokratie, „die wir weiterhin mit Nachdruck verteidigen werden“.
Der 64-jährige Ranucci ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Italiens. Seit 2017 moderiert er die Sendung Report auf RAI 3, ein renommiertes TV-Magazin für investigative Recherchen. Zuvor war er als Kriegsberichterstatter und Auslandskorrespondent tätig – unter anderem während der Balkankriege, im Nahen Osten und bei Naturkatastrophen. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.
