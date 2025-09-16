Mafia-Alarm! Ex-Serie-A-Klub unter Verwaltung

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Catanzaro erklärte in einer Mitteilung, dass der FC Crotone „in den letzten zehn Jahren direkt oder zumindest indirekt Einschüchterungen und Unterdrückung durch Mitglieder lokaler Clans der ‘Ndrangheta‘ ausgesetzt war“. Die lokale Mafia soll insbesondere die Security- und Ticketabläufe des Clubs beeinflusst haben. Vom Gericht eingesetzte Verwalter sollen die Aktivitäten nun wieder in legale Bahnen bringen.