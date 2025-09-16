Vorteilswelt
„Genug Beweise“

Mafia-Alarm! Ex-Serie-A-Klub unter Verwaltung

Fußball International
16.09.2025 15:09
Crotone spielte 2021 noch gegen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) in der Serie A.
Crotone spielte 2021 noch gegen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) in der Serie A.(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)

Der ehemalige Serie-A-Klub Crotone ist unter Gerichtsverwaltung gestellt worden, nachdem die Polizei „genug Beweise“ für eine mafiöse Unterwanderung des mittlerweile in der dritten Liga spielenden Klubs gefunden hatte. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, gilt die Maßnahme für ein Jahr. Der in Kalabrien beheimatete Verein spielte zuletzt 2021 in der höchsten Klasse.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Catanzaro erklärte in einer Mitteilung, dass der FC Crotone „in den letzten zehn Jahren direkt oder zumindest indirekt Einschüchterungen und Unterdrückung durch Mitglieder lokaler Clans der ‘Ndrangheta‘ ausgesetzt war“. Die lokale Mafia soll insbesondere die Security- und Ticketabläufe des Clubs beeinflusst haben. Vom Gericht eingesetzte Verwalter sollen die Aktivitäten nun wieder in legale Bahnen bringen.

Mafiöse Verbindungen zu Fußball-Klubs tauchen in Italien immer wieder auf. Nachgewiesen wurden zuletzt Verstrickungen zwischen den Ultra-Gruppen von Milan und Inter und der Mafia.

Porträt von krone Sport
krone Sport
