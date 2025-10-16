Platte Propaganda | Der Mensch zählt

Platte Propaganda. Herausfordernde, bewegte Zeiten für die Medien weltweit – und auch in Österreich. Der Umbruch ist ein dramatischer, der Medienkonsum wandelt sich. Wo noch vor gar nicht langer Zeit bloß zwei, drei TV-Sender mit den Tages- und Wochenzeitungen als Haupt-Nachrichtenversorger dienten, werden die Menschen heute über Tausende Kanäle online sowie weiter per TV und über Zeitungen und Zeitschriften versorgt. Was die Menschen mittlerweile geliefert bekommen, das ist von höchst unterschiedlicher Qualität. Denn viele dieser Informationen kommen aus Quellen, die mit Journalismus nur noch wenig oder überhaupt nichts zu tun haben. Ja, sehr häufig sind diese „Berichte“, die „Kommentare“ und die „Analysen“ – hier allesamt bewusst unter Anführungszeichen gesetzt – glatte, platte Propaganda. Und immer öfter werden die Texte nicht von Journalisten, nicht von Menschen recherchiert und geschrieben, sondern über Künstliche Intelligenz quasi von „Computerhand“ erstellt. Solche künstlich irgendwo fabrizierten Inhalte, bei denen der Konsument längst nicht mehr weiß, wer und was dahintersteckt – sie nehmen überhand. Es hat sich ein Teufelskreis entwickelt: Einerseits eine Überflutung mit echten und vermeintlichen Nachrichten. Andererseits fließen immer mehr Werbemillionen auch aus Österreich nicht mehr in den heimischen Medienmarkt, sondern über den großen Teich zu den „Big Playern“ von Google abwärts. Geld, das hierzulande fehlt.